俳優・山時聡真（２０）、菅野美穂（４８）が２８日、都内でＷ主演映画「９０メートル」の公開記念舞台あいさつを、共演の西野七瀬（３１）らと行った。難病の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）を患った母親（菅野）と、その看病を続ける高校３年生の息子（山時）による親子の物語。２人は初共演で、山時は「撮影から離れた時、菅野さんが『私の爪を切って』って言ってくださったことがあった」と告白した。その経緯を「息子とし