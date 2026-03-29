元乃木坂４６で俳優、歌手の生田絵梨花（２９）が２８日、都内で行われた「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表会に出席した。ＣＭキャラクターを務める生田は、「三ツ矢（３２８）の日」にちなみ、弓矢によるバルーン割りに挑戦。見事一発で成功させると、「スカッと爽快感があふれました！」と笑顔を見せた。トークでは「先日、姉の結婚式があって、姉が両親に感謝を伝える場面で、私が号泣してしまった」と、照