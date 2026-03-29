なにわ男子の長尾謙杜（２３）が２８日、京都市の太秦映画村で行われた同所の第１期リニューアルオープニングセレモニーに登場。同イベントに集まった約１２００人のファンを沸かせた。開村５０周年を迎え「江戸時代の京へ、迷い込む。」をコンセプトにリニューアル。はかま姿の装いで現れた長尾は、侍、忍者、町娘らを引き連れて江戸時代の街並みをゆっくりと散策した。映画村は映画「木挽町のあだ討ち」の撮影などで使用した