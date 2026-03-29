レッドソックスで序列が下がり、出場機会も限られてきている吉田(C)Getty Images正念場を迎える32歳のスラッガーが置かれた立場はかくも厳しい。米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に出演した米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者は、レッドソックスで序列が下がっている吉田正尚について言及。注目され続けている去就について「レッドソックスでヨシダの居場所はない」と言い切った。【動画】頼り