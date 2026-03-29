「ボクシングＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（４月３日、後楽園ホール）ボクシングＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）が２８日、都内で公開練習を行った。元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（ワタナベ）の挑戦を受けるが「いい試合で防衛したい」と宣言。昨年は岩田翔吉、高見亨介（ともに帝拳）と日本人王者を立て続けに翻弄（ほんろう）し判定勝ちした。「ク