東京新聞杯8着レッドモンレーヴは午前11時ごろに中京入り。渡部助手は「落ち着きがあり、カイバも食べている。徐々に大人になって、仕上がりは万全」と笑顔で語る。昨年3月オーシャンS7着以来の芝6F。「最近の感じだと、ジョッキーたちも千二がいいと言っている。今なら（道中も）付いていけると思います」と期待を寄せた。