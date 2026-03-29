8歳馬ヨシノイースターは昨年のスプリンターズS5着以来、2度目のG1参戦。土曜朝は角馬場から坂路へ。中尾師は「追い切り後も変わらず順調。長く休んでいた時期もあるので、衰えは感じない」と好況を伝える。前走オーシャンSは中団から5着。「外枠（16番）が痛かったけど内容は良かった。ペースが流れてほしい」と展開をポイントに挙げた。