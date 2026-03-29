「オリックス６−０楽天」（２８日、京セラドーム大阪）オリックスはＦＡ移籍２年目右腕・九里亜蓮投手が、パ・リーグ一番乗り＆自己最多１２個の三振を奪う９回１３２球、４安打無失点の“ゲキレツ完封ショー”を演じ、今季初白星をマーク。チームの今季初勝利に大貢献した。「三振を取るピッチャーじゃないので、たまたまです（笑）。健矢（若月）がいろんなボールを使ってリードしてくれて、野手の皆さんもしっかり守って