前走の香港スプリント11着から巻き返しを図るウインカーネリアンは午前10時51分、中京に到着。椎名厩務員は「馬運車の中もおとなしく、順調なのが何より。獣医師さんが筋肉を触った際に弾力があり、9歳馬とは思えない。若々しい」と衰えはない。昨年スプリンターズSでG1初制覇。「良馬場でやれそうなのはいい」と胸を張った。