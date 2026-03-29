「ＤｅＮＡ２−５ヤクルト」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ新指揮官のもとに、この日もウイニングボールは届かなかった。２３年以来３年ぶりの開幕２連敗で、相川亮二監督の初勝利はならず。「なかなか点を取るというところで上回れていないところは事実」と唇をかんだ。抑えから先発に転向し開幕２戦目を任された入江が、期待に応えられなかった。４回５安打４失点で降板。二回は２死走者なしから四球を足場に先制点を