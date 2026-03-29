現役東大理系院生キャスターが誕生する。30日からテレビ朝日の情報番組「グッド！モーニング」（月〜金曜前4・55、土曜前6・00、日曜前5・50）の平日に出演し、スポーツコーナーなどを担当しロケも行う入江あんな（23）だ。理系院生キャスターは珍しく、スポニチ本紙取材に「新たな風を吹かせられたら」と意気込んだ。昨年の東大ミスコン出場を機に芸能界入り。4月から修士2年となるキャンパスでは人工での細胞生成の実現をテ