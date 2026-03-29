「ロッテ１１−０西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）新たな応援歌に乗って、快音を響かせた。昨季新人王のロッテ・西川史礁外野手が初回無死一、三塁から三塁線を破る先制二塁打。五回には２死から高部が二盗、三盗を決めた好機に左前適時打。一挙７点を奪った六回にも左前適時打。３安打３打点の大暴れだ。先制打には「反応で打ちました」と胸を張る。五回の一打は「高部さんに感謝しかないです」と振り返った。