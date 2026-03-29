金曜に中京入りした昨年の勝ち馬サトノレーヴは土曜、厩舎周りの引き運動で体をほぐした。斉藤助手は「元気いっぱいだし、思い通りの調整ができました」と満足げ。1年前と同じく香港スプリント（9着）から直行で参戦する。「昨年の高松宮記念より筋肉量が落ちたとは思わない。むしろ体は成長している」と自信を持って送り出す。