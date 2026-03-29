ママコチャは24年8着、25年3着に続き3年連続の出走となる。斉藤助手は「衰えは全然感じないです」としつつ「触られるのが嫌いで、すぐかみにくる。何か怖くなっている感じ」と苦笑い。土曜朝は角馬場から坂路へ。「前走（オーシャンS4着）を使ったことで気合が乗り、乗っていてもしんどいぐらい」と活気があふれている。