大会休養日の２８日、４強進出を決めた大阪桐蔭、智弁学園、中京大中京、専大松戸が各所で練習を行った。春夏通じ１０度目の日本一を狙う大阪桐蔭は、２９日に行われる専大松戸との準決勝に向けて、大阪府大東市内の大阪桐蔭グラウンドで最終調整。先発の可能性があるエース・吉岡貫介投手（３年）は専大松戸の４番・吉岡信太朗捕手（３年）を警戒し、“吉岡対決”へ意気込んだ。吉岡の表情には確かな手応えがにじんでいた。「