日本代表は２８日（日本時間２９日）、国際親善試合スコットランド戦（英グラスゴー）に１―０で勝利した。ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）、ＭＦ三笘薫（ブライトン）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）ら主力がベンチスタートとなる中、前半はペースを握る時間帯も多かったが、相手守備を崩せず、得点を奪えなかった。後半に入ると１１人の交代枠を生かして次々と選手を投入。三笘、堂安、鎌田らがピッチに入っていく中、