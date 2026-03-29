『ありか』（水鈴社）は、2025年に発売された瀬尾まいこさんの小説です。あらすじや読みどころ、専門家の書評などを紹介します。『ありか』あらすじ2025年4月刊行の『ありか』は、シングルマザーとして工場で働きながら、一人娘のひかりを育てる美空を主人公に、様々な変化に満ちた1年間の物語が描かれます。母親との関係に悩みながらも、一人娘のひかりを慈しみ育てる、シングルマザーの美空。義弟で同性のことが好きな颯