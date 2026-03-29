◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。右ＷＢで先発した菅原由勢（ブレーメン）は試合を振り返って「初めての組み合わせでやらなくてはいけない中で、ある程度意図したボールの持ち方をできた。上手くアイデアを共有してゴール前までクロスを上げられた部分もあったし、各々近い選手と