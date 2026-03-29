◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）全力で仕留めにいった。巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝は迷わず３球勝負を挑んだ。プロ初登板の９回１死。内角低めに沈むシンカーで近本にバットを振らせた。先頭から２者連続三振。通算１０９３安打を誇る虎のリードオフマンを封じ「得意球で空振りが奪えてよかった」と大きく息を吐いた。開幕２戦目での１軍デビュー。初めて上がった東京Ｄのマ