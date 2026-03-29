関東馬ララマセラシオンは到着後、落ち着いた様子で競馬場の馬房に入った。矢野助手は「普段と変わらずいつも通り。手のかからない子なので」と順調さを伝えた。前走阪急杯2着から1F短縮で初のG1挑戦。「いつも期待以上の走りをしてくれる。レコード決着に対応できた前走は収穫、今の充実ぶりでどこまで」と意気込んだ。