◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）と対戦し、1―0で勝利した。初招集のFW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）が後半33分から出場し、代表デビューを果たした。塩貝はFW上田綺世と2トップを形成。後半39分、左サイドからDF鈴木淳之介、塩貝とつなぎ、最後はMF伊東純也がこぼれ球