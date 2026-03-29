ピューロマジックは坂路で体をほぐした。安田師は「今週の追い切りは久々に頑張って抑えないとな、という感じ。前走（オーシャンS16着）を使ったことで、いい変化をしています」と上昇気配を感じ取る。「レースでも持てれば持てるほど、しまいが動けそうだなって感じになってきました」と印象を伝えながら決戦を見据えた。