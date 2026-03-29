◇サッカー国際親善試合スコットランド0ー1日本（2026年3月28日グラスゴー）スコットランド代表（FIFAランク38位）が本拠で日本代表（同19位）に0ー1と敗戦。今夏のW杯に向け不安を残す結果となり、スティーブ・クラーク監督は試合後「非常に強い相手だった」と相手を称えた。クラーク監督は試合後、英BBC放送のインタビューに応じ「今回のパフォーマンスから学ぶべきことはたくさんある。もちろん、改善できる点もいく