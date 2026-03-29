「締めつけは苦手だけど、きれいなバストラインはキープしたい」そんな大きめバストさんの悩みに寄り添う、新しいノンワイヤーブラが登場♡快適な着け心地と美しいシルエットを両立し、日常のどんなシーンでも自分らしく過ごせる一枚に仕上がっています。毎日のインナー選びをもっと心地よく、もっと自由に楽しみたい方におすすめです♪ ノンワイヤーでもしっかりホールド Lily-Basic-