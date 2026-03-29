俳優の仲野太賀（33）が28日、都内で映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」（監督田口トモロヲ）の公開記念舞台あいさつに出席した。1978年、ロックに青春をささげた若者たちの実話に基づく群像劇。仲野は主演の若葉竜也（36）とは中学からの付き合いで、ともに田口の03年の初監督作「アイデン＆ティティ」に影響を受けた間柄。同じ監督の作品で共演した親友への思いを語る際「あまりに感慨深くて…」と涙腺が崩