今回がラストランとなるナムラクレアは坂路へ。長谷川師は「3、4歳の時は硬さが出ましたけど、年齢を重ねてからはバランスやコンディションが整って彼女なりの柔らかさを維持できています」とうなずく。当レースは3年連続2着。4年目でのG1初Vに向け「これで負けたらしゃあない、と思うぐらいの仕上がり」と胸を張った。