「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）試合後、興奮冷めやらぬ阪神・藤川監督の声は少しだけ震えていた。「いい勝負になりましたし、勝負をしたなという感じです」。続投か、継投か。ブルペンからミット音は聞こえない。ジッと腰を据えて戦況を見守った。野球の神様に身を委ねた。「運がこちらに向いている感じがしましたからね」。続投を決断したひらめきがあった。２点リードの八回１死。高橋が中山の打球を左膝に受け