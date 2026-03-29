レイピアは前走オーシャンS2着から中3週となる。調教後の馬体重は前走比22キロ増。柴田助手は「8キロぐらい増えると思うけど、太め感は全くない。今、成長期を迎えていると思います」と目を細める。この日は角馬場からB（ダート）コースへ。「気性面の成長が大きく、今朝もイレ込むことなく順調。相手は強いけど今の勢いと充実ぶりなら楽しみ」と期待を寄せた。