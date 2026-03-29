フィオライアは角馬場からB（ダート）コースで調整。転厩前の西園正都厩舎所属時から携わっていた中二厩務員は「前走（オーシャンS10着）の疲れも取れました」と好気配をアピール。「以前より精神的に強くなったので、前走はいつもの競馬と違っても伸びてくれたと思います」と目を細めた。