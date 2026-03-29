2年連続参戦のペアポルックスは坂路を元気良く駆け上がった。梅田師は「普段通り、坂路のメニューをこなして適度に気合が乗っていた。去年（18着）よりいい感じに仕上がっているよ」と手応えを口にする。8枠17番について「仕方がない。ジョッキーがこの枠なりの作戦を考えてくれると思う」と岩田康に託した。