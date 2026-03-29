「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手が「６番・三塁」で先発出場し、五回に中前打を放ち今季初安打を記録。この日で東京ドームでの出場数が１０２０試合に到達し、阿部監督を抜いて単独トップとなった。試合には敗れたが「当たり前のようにプレーしていますけど、当たり前じゃないんだなって感じる時もたくさんある」とこれまでもらったたくさんの声援に感謝。「活躍しないと意味ないと思う。１試