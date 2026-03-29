WBCに出場していた巨人の大勢がファーム・リーグの日本ハム戦（鎌ケ谷）に登板。帰国後初実戦で8回から登板し、1イニングを無安打無失点、2奪三振に抑えた。杉内投手チーフコーチは今後について「明日、体の状態も聞きながらどうするか聞いてみます」と説明した。キューバ代表で出場していたマルティネスは、29日に1軍でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板予定。