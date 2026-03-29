◇セ・リーグ阪神2−0巨人（2026年3月28日東京D）【牛島和彦視点】完封勝利の高橋は右打者の内角に食い込む直球、いわゆる「クロスファイア」の切れ味が抜群だった。プレート板の一塁側を踏み、より厳しい角度で投げ込む。ほぼ投げミスもなく、巨人の右打者は分かっていても打てなかったはず。内角を突かれて踏み込むことができず、その後の変化球で料理された。特に4番ダルベックへの攻めが徹底していた。4打席16球の