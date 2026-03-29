「ソフトバンク６−４日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）悔しさは出さず、新庄剛志監督は明るく振る舞った。笑みを浮かべて開口一番「人生切り替えが大事。もう忘れた」。日本ハムが２試合連続の逆転負け。就任１年目の２０２２年以来４年ぶりの開幕連敗にも前を向いた。快調に飛ばしていた先発の達が、２点リードの五回に突然炎上。２死満塁から近藤に浴びた走者一掃の逆転適時二塁打を皮切りに、４連打とたたみか