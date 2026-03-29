◇セ・リーグ巨人0−2阪神（2026年3月28日東京D）巨人・坂本が単独最多となる東京ドーム通算1020試合出場を果たした。「6番・三塁」で出場し、阿部監督の記録を抜き「一試合でも多く出られるように」と見据えた。「凄く覚えている」というプロ初出場は1年目の07年7月12日。同じ東京ドームの阪神戦だった。当時現役の阿部監督の代走だった。あれから19年。5回には今季初安打となる中前打を放った。だが、チームは散発3安