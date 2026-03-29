名バイプレーヤーとして知られる俳優の津田寛治（60）が28日、東京・新宿K’scinemaで主演映画「津田寛治に撮休はない」（監督萱野孝幸）の初日舞台あいさつを行った。作品は、どこまでがリアルでどこからが虚構か、見る者を巻き込んでいく新感覚のミステリー。津田は「タイトルに自分の名前が入った映画はチャップリンやエノケン（榎本健一）さんくらいしか知らない。まさかこんな状況になるとは思わなかった」と話し、満員