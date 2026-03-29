ジューンブレアは角馬場からBコースで入念に体をほぐした。見守った武英師は「歩様がずいぶん良くなってきたし、いい意味で短距離馬らしい硬さがある」と順調ぶりをアピール。昨年暮れの阪神C11着から1F短縮。「以前より前進気勢が強いので距離短縮はいい。先行力があるし内を見ながらスムーズに運べれば」とイメージした。