「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）敗戦の中にも光はあった。３安打完封負けも、巨人・阿部慎之助監督は前向きな言葉を並べた。「チャンスは作ったんでね。そこで１本出るか、だけなので」。ホームは遠かったが、下を向く必要はない。確かな「形」を感じ、そこに視線を向けていた。四回までは完全投球。五回１死から連打で初めての好機をつくるも、後続は続けなかった。２点を追う九回には２死二、三塁から岸田も懸命