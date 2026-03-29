前走有馬記念2着で1番人気に推されたコスモキュランダは7着に終わった。先行勢に厳しい展開で最後は伸びを欠いた。横山武は「調教は良かったけど、返し馬で有馬の時のような跳ね上がる感じがなかった。有馬の時が良すぎたのかも…。直線はスッカラカンで反応がなかった。道中の感じは良かったですけど」と無念の表情。加藤士師も「人気になって他の馬のマークもきつく、展開も厳しかった」と振り返った。