重賞初挑戦の2番人気ミクニインスパイアが5番手インから粘り強く伸びて2着に入った。丹内は「スタートも出ていい位置が取れました。入れ替わりで来られる形でしたが、自分のペースは守れました。（直線で）左にモタれる面はありましたが、頑張ってくれました」と称えた。林師は「ジョッキーのおかげですね。馬の状態を見てですけど、天皇賞も選択肢の一つとして考えたいと思います」と大舞台を見据えた。