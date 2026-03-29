伝統の古馬G2「第74回日経賞」が28日、中山競馬場で行われ、4番人気マイユニバースが重賞初勝利を飾った。天皇賞・春（5月3日、京都）への優先出走権を獲得した。鞍上の横山典弘（58）はJRA3000勝達成時の相棒で22年から5年連続JRA重賞を勝利を達成。JRA重賞最年長勝利記録を更新（58歳1カ月6日）、日経賞は最多となる7勝目となった。日経賞史上で屈指の消耗戦となった。レース後はバテた先行馬たちが大きく息をはいている。そ