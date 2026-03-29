▼3着ローシャムパーク（ルメール）いいタイミングでスムーズに外に出せなかった。だいぶいい頃のローシャムパークに戻ってきて、いい内容でした。▼4着エヒト（川田）この年齢になってもとても具合は良く、今日を迎えられました。最後まで精いっぱいの走りをしてくれました。▼5着シャイニングソード（西村淳）凄くいい状態でした。4コーナーで接触してスピードダウンしましたが、そこから盛り返してくれました。▼6着マ