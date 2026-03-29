▼4着ウップヘリーア（吉村）長く脚を使えるけど、上がり勝負では…。瞬発力があるタイプではないので。▼5着フレイムスター（団野）自分の競馬はできたと思う。ちょっと相手が強かった。▼6着ブリガンティン（原）掛かるところがあって折り合いの練習をして臨んだ。初めての環境で物見をして前半思ったより進んで行けなかった。▼7着シーズザスローン（幸）4角は手応えが良かったけど最後ちょっと伸び切れなかった。これ