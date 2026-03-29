◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人は守備のミスが絡んで初回に先制を許すと、打線は阪神の先発・高橋の前に３安打完封負け。開幕連勝を逃したが、阿部慎之助監督（４７）は「形はつくれているので、そこは続けていきたい」と前を向いた。開幕投手で白星を挙げたドラフト１位ルーキー・竹丸に続き、新戦力のハワードが６回１失点と好投。ドラフト３位ルーキー・山城が先発する２９日の３戦目に、球