◆米大リーグカブス―ナショナルズ（２８日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）ナショナルズのＭ・マイコラス投手（３７）が、敵地のカブス戦で移籍初登板に臨んだが、味方守備陣のまずい守備もあって５回を６安打６失点（自責点４）で降板した。２回１死後、連続四球からバレステロスの三遊間の打球が内野安打となって満塁となり、ショーに中犠飛を許し先取点を許した。直後アマヤの打ち取った凡フライを、一塁ガル