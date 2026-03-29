3歳重賞「第73回毎日杯」が28日、阪神競馬場で行われ、1番人気アルトラムスが鮮やかに差し切り、重賞初制覇を飾った。出世レースを制し、春の大舞台へ向かう。管理する野中厩舎は先週の若葉S（マテンロウゲイル）に続く、土曜阪神メインV。また、鞍上の岩田望来（25）はこの日4勝の固め勝ちで5年連続のJRA重賞制覇となった。春の木漏れ日を感じる阪神で、社台レースホース伝統の黄色と黒縦縞の勝負服が躍動。アルトラムスが馬