「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）ヒーローが力強く雄たけびを響かせる。ため息と大歓声が交差したマウンドを、阪神の高橋遥人投手（３０）が最後まで守り続けた。１１２球で刻んだ、１６３８日ぶりとなる圧巻の完封劇。２リーグ制以降、開幕２戦目までの巨人戦で完封勝利を挙げたのは球団史上初という快挙となった。チームにも今季初白星が輝き、連覇に向けた第一歩を踏み出した。虎党の「あと１球」コールと、巨人