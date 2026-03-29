3番人気ローベルクランツは好発から2番手を追走。直線入り口で先頭に立って抜け出したが、最後は勝ち馬の末脚に屈した。デビューからコンビを組む松山は「程よく気合が入って、いい精神状態で臨めた。スタートもしっかり出てくれて、その中で我慢も利いていた。後ろも離しているし、強い競馬をしてくれた」とレースを回顧して納得の口ぶり。その上で「今日は勝った馬が強かった」と勝ち馬の走りに脱帽していた。