3歳オープンの中山10R・伏竜Sは1番人気ダノンバーボン（牡＝池添、父マックスフィールド）が好位から3馬身半突き抜け、無敗3連勝を飾った。西村淳は「本当にいい馬ですね」と絶賛。池添師も「強かった。抜け出してからソラを使うほど余裕があった。（栗東からの）輸送や小回りコースを克服してくれたのも大きい」と振り返った。この勝利で米ケンタッキーダービー（5月2日、チャーチルダウンズ）に出走可能なポイントも獲得。