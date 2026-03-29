阪神は２８日、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２７日に大阪市内の病院で受診し、「左手首の関節炎」と診断されたと発表した。２５日のファーム・オリックス戦（京セラ）で負傷したという。今後は様子を見ながら、別メニューで調整する。リハビリ期間を終えたはずの立石の歩みが再び“小休止”した。この日、ＳＧＬに姿を現した立石の左手首にはサポーターが巻かれていた。メイングラウンドで走塁練習し、外